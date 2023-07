Prato, il Comune avvia l'indagine di mercato per la gestione del bar della Medialibrary

Prato, 4 luglio 2023 - Il comune di Prato ha avviato un’indagine di mercato come primo passo per arrivare alla gestione del bar della nuovissima Medialibrary, fulcro del Piano di Innovazione Urbana nel cuore del Macrolotto Zero. L'edificio, situato in via Pistoiese n. 158, collegherà l'arteria con via Filzi grazie all’apertura di una piazza pubblica. Parliamo di un bar di nuova realizzazione, già dotato di arredi interni, che ha una superficie di circa mq 250 e che potrà disporre anche di ampi spazi esterni. Oltre al questo, nell’immobile si trovano anche i locali che ospiteranno la Medialibrary, uno spazio studio collegato alla Biblioteca Lazzerini e uno spazio coworking destinato a startup innovative selezionate grazie al progetto Prisma. L’indagine costituisce un primo step della procedura di selezione dell’operatore a cui affidare la gestione del punto di ristoro ed è finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati a partecipare alla successiva fase, ovvero alla selezione per l’affidamento in concessione del servizio (mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) Dlgs 50/2016 ss.mm.ii. come derogato dall’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L 76/2020 convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii. di cui al D.L. 77/2021 convertito con L. 108/2021). Il servizio bar è inserito in un più ampio e coordinato progetto di innovazione, sviluppo economico e coesione sociale e culturale, filo conduttore a cui deve essere ispirata l’intera gestione del servizio medesimo e di cui l’operatore economico interessato a partecipare, dovrà tener conto al momento di presentare il proprio progetto tecnico di gestione, all’interno del quale dovrà essere specificata l’idea concettuale e la proposta di gestione che il futuro concessionario intende portare avanti. La durata della concessione è stabilita in cinque anni a decorrere dall’inizio del servizio. Non è ammesso il rinnovo. Per facilitare l’avvio dell’impresa di somministrazione il Comune non richiederà alcun canone di affitto per i primi tre anni e un canone calmierato per i successivi due anni. La porzione dell’immobile che ospiterà il bar è già dotata di arredi, compreso il bancone attrezzato, mentre restano a carico del gestore alcune dotazioni necessarie per l’avvio dell’attività, meglio specificate nel testo dell’indagine, e gli arredi esterni che sono a totale cura e carico del concessionario. E’ obbligatorio il sopralluogo che va richiesto entro le 14 di mercoledì 12 luglio alla email specificata nell’avviso. I termini per la presentazione delle domande scadono alle 14 del 14 luglio, info e documentazione dettagliata su www.comune.prato.it.