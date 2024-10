Prato, i tifosi contestano il presidente Commini: scritte fuori dal Lungobisenzio

Prato, 15 ottobre 2024 - Il pessimo avvio di stagione del Prato, per il quale ha pagato nelle scorse ore mister Maurizio Ridolfi, ha fatto perdere ancora una volta la pazienza alla tifoseria, che ha messo nuovamente nel mirino il presidente Stefano Commini.

La scritta contro Commini

Già nella passata stagione l'idillio fra i sostenitori biancazzurri e il numero uno sembrava terminato, con la dura contestazione operata ad esempio al termine del derby con la Pistoiese perso per 3-1 in casa a metà novembre. Stavolta non si è aspettato ulteriore tempo: dopo il tracollo dei lanieri in quel di Piacenza nella sesta giornata di campionato e l'annuncio della separazione da Maurizio Ridolfi e il vice Christian Cesaretti, ecco che all'esterno dello stadio Lungobisenzio sono comparse delle scritte contro la proprietà: "Commini er'pizzicarolo", "Società di pizzicaroli".

Segno di come il clima sia tesissimo. Il tutto quando sta per essere annunciato come nuovo tecnico biancazzurro Massimo Maccarone (a Prato anche da calciatore in passato) e a pochi giorni dal derby con la Pistoiese, in programma domenica alle 15. Un derby sicuramente ad altissima tensione.

Francesco Bocchini