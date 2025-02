Prato gioca in pressing sull’Europa

Prosegue il pressing del Tavolo del distretto sull’Europa "per una normativa su economia circolare e riciclo che valorizzi e non penalizzi il nostro tessuto produttivo" ha affermato la sindaca Bugetti ieri durante l’incontro con l’europarlamentare dem Nicola Zingaretti. "In questa fase di cambiamento abbiamo bisogno di un Sistema Paese che valorizzi Prato a Bruxelles perché è qui che si decide il destino del distretto". Significa che "tutti i parlamentari, di ogni forza politica, devono dare una mano per raggiungere l’obiettivo". E’ una partita fondamentale per la sopravvivenza del nostro distretto, ha sottolineato la sindaca. "Mi auguro che prevalga la strategia del gioco di squadra".