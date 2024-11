Prato, ecco le attività per celebrare il compleanno della Biblioteca Lazzerini

Prato, 15 novembre 2024 - La Lazzerini festeggia 15 anni dal suo trasferimento nella Fabbrica Campolmi. Per celebrare questo traguardo, sabato 23 novembre la biblioteca sarà animata dalle 15 in poi da attività e iniziative per ogni fascia d’età. Si parte con "10 foto 1 storia", il coinvolgente laboratorio gratuito di fotografia a cura dell’Associazione culturale FuoriCampo: i partecipanti andranno a caccia di storie in biblioteca per costruire un vero e proprio racconto fotografico con il proprio smartphone. Potranno partecipare adulti, ragazze e ragazzi dai 14 anni in su per un massimo di 20 partecipanti (minorenni accompagnati). Basta prenotarsi scrivendo a: [email protected]. Il laboratorio durerà fino alle 19 e le foto scattate potranno essere utilizzate in futuro per attività promozionali della Lazzerini con tanto di nome dell’autore. Per gli studenti dell’Istituto Livi e del Convitto Cicognini la partecipazione potrà essere riconosciuta come Pcto, su accordo al momento dell’iscrizione.

Alle 16 si darà il via al "Teatro a gettoni" aperto a tutti e senza prenotazione, a cura dell’Associazione Kultroses. Tutti ricordiamo il juke box, o almeno sappiamo cos’era… Al suo posto metti degli attori in carne e ossa vestiti da cuoco. Al posto dei dischi metti delle poesie, dei brani tratti da libri, commedie o tragedie, canzoni e improvvisazioni teatrali. Un menù da cui scegliere e solerti ‘camerieri’ a consigliare i ‘piatti’ più appetitosi. E invece di inserire una monetina, il pubblico potrà ascoltare i brani con un gettone speciale: il Rosino che sarà possibile ritirare gratuitamente in Hall. Il tutto durerà fino alle 18:45 quando "la cucina verrà chiusa per servire un piatto speciale”: gli Chef-attori che prima erano sparsi per le sale si ritroveranno in Hall o in Sala Attualità per una divertente performance finale. Sempre dalle 16 con orario continuato fino alle 19 la Sala Ragazzi e Bambini propone "Gioca l’ombra e indovina la fiaba", a cura di Associazione Teatrombria ETS. Guardando attraverso il buco della serratura di piccoli teatrini delle ombre, bambine e bambini dai 4 anni in su saranno invitati a fare esperienza del Teatro delle Ombre e a indovinare la fiaba. L’attività è a ingresso libero. E sempre alle 16 al via anche la visita guidata gratuita e su prenotazione, "Tesori in Lazzerini". Donne imprenditrici tra arte e moda, con focus sulla moda e uno sguardo tutto al femminile. Un affascinante viaggio attraverso cataloghi e libri illustrati per scoprire che la moda è anche una cosa serissima. Come linguaggio, fenomeno di costume e motore dell'economia. Tante curiosità sull'abbigliamento nel corso dei secoli, ricordando alcune figure femminili che hanno legato la propria immagine alla moda. Prenotazioni: [email protected]. Intanto alle 17 lungo la galleria espositiva verrà inaugurata la mostra dell’artista pratese Giuliano Ciardi dal titolo "Fuoco_Acqua". E nella Hall tornerà l'angolo Ti dono un libro, con tanti libri di tutti i generi messi a disposizione gratuitamente dalla Lazzerini. Alle 19 il pomeriggio si chiuderà con la premiazione di "Libri Parlanti", il concorso di poesia dorsale. 57 le poesie in gara che è possibile votare cliccando Mi piace, sulla pagina Facebook della Lazzerini fino alle ore 12 del 18 novembre. Verranno premiate le prime 3 classificate - in palio buoni per acquisto libri- e tutte le poesie in concorso saranno protagoniste grazie a letture sceniche. Ingresso gratuito per tutte le attività.