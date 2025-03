"Prato è Spettacolo". Via alla ‘seconda fase’

Le risposte ci sono state. La manifestazione d’interesse non è andata deserta. Sono sicuramente più di due i soggetti che si sono fatti avanti. Ora la fase più calda, quella della gara vera e propria. Si sono chiusi ieri alle 13 infatti i termini per la manifestazione di interesse relativa alla concessione del servizio di gestione e organizzazione del Festival "Prato è spettacolo" (in regime di appalto), dei servizi di organizzazione del concerto della Camerata Strumentale e del Corteggio Storico per le edizioni 2025 e 2026.

Dopo dieci anni, lo ricordiamo, l’organizzazione e gestione vedrà un soggetto diverso rispetto a Fonderia Cultart. Il festival quest’anno sarà spalmato su Piazza Duomo, ma anche su una seconda piazza cittadina. Tra le novità contenute nel bando: l’affidamento sarà biennale e senza possibilità di proroga o rinnovo. Il festival non prevede solo i concerti, ma anche iniziative collaterali, prevalentemente di natura musicale, che si terranno anche in un’altra piazza (a scelta del concessionario). Tra i requisiti che erano richiesti a chi intendeva partecipare alla manifestazione di interesse c’era quello di avere un fatturato derivante dall’organizzazione di eventi pari ad almeno un milione annuo, maturato nei migliori tre anni del quinquennio 2020-2024, e di avere organizzato e gestito negli ultimi 10 anni almeno cinque Festival musicali. Il Comune darà al soggetto che andrà ad organizzare il festival un contributo massimo annuo di 150mila euro, mentre per l’organizzazione del concerto della Camerata e del Corteggio avrà 77 mila euro. Si procederà con la procedura negoziata diretta all’aggiudicazione dei servizi.