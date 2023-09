"Prato com’era" Il nostro regalo ai lettori

Ci siamo. Nel giorno della festa della città trovate in edicola anche un regalo speciale: in abbinamento gratuito con il nostro giornale oggi ci sarà anche il terzo volume di "Prato com’era", il libro che racconta la storia della città attraverso i testi di Roberto Baldi e i meravigliosi scatti di Ranfagni. Una formula collaudata e di successo, tanto che questa è la ristampa di un volume, l’ultimo, andato a ruba (come quelli precedenti). Questo terzo libro di "Prato com’era" approfondisce in particolare il rapporto fra la città e il tempo libero. I testi raccontano il mare della Versilia, il rapporto fra la città ed i motori, le storie delle società sportive e quelle del Golf club Le Pavoniere e dello Sporting. E a noi non resta che augurarvi buona lettura.