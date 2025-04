Prato, spariscono le rose dalla ciclabile. Viale più spoglio. “Presto verranno ripiantate”

Prato, 23 aprile 2025 – La primavera è il periodo dell’anno che invita ad uscire, richiama i colori e la natura che sboccia. Peccato che in viale Galilei si respiri un’aria del tutto diversa. Le rose che adornavano il percorso, regalando colore e profumo a chi passeggiava o faceva allenamento, sono scomparse da settimane. Al loro posto, è rimasta una striscia di terra e cemento.

La decisione di rimuovere le rose ha suscitato molte polemiche tra i residenti e i frequentatori abituali del tracciato, che ora si chiedono se questa scelta fosse davvero necessaria. l cambiamento è legato al progetto della Ciclovia del Sole, una grande iniziativa europea che prevede la realizzazione di una pista ciclabile che collegherà Capo Nord a Malta, passando per diversi paesi del continente.

Questo ambizioso progetto attraverserà anche l’Italia e, in particolare, la provincia di Prato, che è stata individuata come un’area cruciale. 15 chilometri di pista ciclabile saranno realizzati lungo il territorio, di cui 4,4 chilometri di nuova costruzione, uno de tratti si snoda proprio lungo viale Galilei, fino alla fine della strada per ricongiungersi poi a Montemurlo.

La rimozione delle rose fa parte dei lavori necessari per sistemare e ampliare il tracciato della ciclabile, in modo da garantire una continuità con la Ciclovia del Sole. Questo comporta inevitabilmente l’intervento su alcune zone della pista esistente, compreso il tratto di viale Galilei.

“I fiori saranno comunque ripiantati”, promette l’amministrazione che ha già iniziato i lavori di sistemazione della zona. I fiori di abbellimento, se non ci saranno ulteriori interruzioni a causa del maltempo, saranno ripiantet nel mese di maggio. Una decisione, seppur necessaria per dare spazio alle opere di ristrutturazione, che ha lasciato un vuoto estetico e qualche malumore. A breve con le nuove piante potrà tornare la primavera anche in viale Galilei.

Silvia Bini