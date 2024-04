Prato campus week. Tre giorni di iniziative per conoscersi meglio

Torna l’appuntamento con Prato Campus Week, la festa delle Università che per la prima volta dopo lo stop per la pandemia riprende a pieno. Tre giorni in cui gli studenti che vivono nel campus diffuso del centro di Prato avranno la missione di ridefinire il proprio rapporto con la città, con la scoperta di particolari nascosti, con la pulizia di luoghi importanti e con la realizzazione percorsi emozionali.

Tre giorni che inieranno oggi con Ik Prato, una sorta di caccia al tesoro per avvicinare i ragazzi alla storia del territorio. Domani sarà il momento di CleanUp per la pulizia di una parte delle sponde del Bisenzio in collaborazione con Alia e la Pubblica Assistenza. Prevista anche una gita in canoa a cura dell’associazione Aican. Giovedì alle 16 saranno presentati i risultati della ricerca "Our City, Our Campus", avviata ad ottobre 2023 e frutto della collaborazione di studenti e docenti delle tre università.

"Un’occasione per mettere al centro delle iniziative di incontro e interazione degli studenti universitari una serie di temi di grande interesse – interviene Enrico Banchelli, direttore del Pin –. Oltre alla sensibilità sul tema dell’inquinamento e della cura della città, riproposta dal Clean Up e al tema della scoperta e valorizzazione delle bellezze del centro storico nel challenge di orienteering con IK Prato, quest’anno si aggiunge un percorso di ricerca volto ad individuare opportunità e criticità per migliorare la nostra città attraverso la visione che ne hanno gli studenti che la frequentano". Aggiunge Sophie Monkman della Monash university: "Un’evoluzione importante dell’iniziativa Prato Campus Week per garantire alle future generazioni di studenti che verranno a Prato non solo di continuare ad avere esperienze formative, ma contribuire a formare l’identità della città".

"I nostri studenti sono qui per tre mesi. Durante questo soggiorno, molti di loro sono impegnati non solo a seguire i corsi, ma anche a vario titolo sul territorio con gli studenti italiani a fare conversation, con le famiglie, le scuole superiori per laboratori e presentazioni, o volontariato di vari tipi – dice Kevin Murphy della New Heaven –. Uno dei nostri obiettivi principali è quello di coinvolgere gli studenti nella comunità locale, Prato Campus Week propone attività che possono rendere i nostri studenti attivi e visibili alla città".

Si.Bi.