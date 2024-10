Prato cala il tris, ecco il colpaccio del rilancio

La cura Mariotti comincia a dare i suoi frutti. Eccome. Il primo segnale di risveglio del Prato lo si era avuto domenica scorsa, in occasione di un derby contro la Pistoiese dominato dai lanieri, a cui era mancato solo il gol per aggiudicarsi l’intera posta in palio. La controprova di questo cambio di passo è arrivata ieri nel turno infrasettimanale sul campo del Victor San Marino, travolto 3-0 dai lanieri, che mancavano l’appuntamento con la vittoria dalla prima giornata di campionato, un mese e mezzo. Di Giusti, Remedi e Barbuti le reti decisive, che hanno permesso ai biancazzurri di salire a quota 9 punti in classifica dopo otto giornate. Il match dello stadio Acquaviva comincia come meglio non poteva per il Prato, che alla prima occasione utile passa subito in vantaggio. Il cross di Diana al 2’ trova la deviazione vincente di Giusti, al suo secondo sigillo stagionale (peraltro molto simile al primo, realizzato all’esordio a Ravenna). Dopo quattro minuti però Mariotti è costretto ad operare una sostituzione: Videtta si fa male e allora al suo posto va dentro Galliani, alla seconda presenza in maglia biancazzurra dopo il debutto nel derby. Anche i padroni di casa devono effettuare un cambio forzato, con Lomolino che rileva l’infortunato Urbinati. Il vantaggio non sazia la fame di gol degli ospiti (che si presentavano al calcio d’avvio con il terzo peggior attacco del girone D di serie D). E al 18’ i lanieri colpiscono ancora: dopo una palla persa da Arcopinto, Marigosu lancia Marino, cambio di gioco per Limberti ed è raddoppio ad opera di capitan Remedi, che gonfia la rete per il 2-0 del Prato. I biancazzurri sono in controllo e al 33’ collezionano una doppia occasione: Magazzù e Galliani tentano il tiro. Ne nasce un angolo, sui cui sviluppi calcia Marino, che conclude alto. In chiusura di frazione si vedono anche gli uomini di mister Emmanuel Cascione, con il colpo di testa di Pasa che al 42’ chiama ad un super intervento Fantoni. Intervento che mantiene invariato il punteggio sino all’intervallo.

In apertura di ripresa Mariotti richiama Marigosu, gettando nella mischia Rossi. Dopo un tentativo di testa di Magazzù, respinto miracolosamente da Branduani (ma l’azione era stata interrotta per un fallo dello stesso Magazzù), continuano le sostituzioni: nel San Marino scatta l’ora di Merenghetti, Tenkorang e Zammarchi, mentre nelle file del Prato tocca a Preci e Romairone. Al 72’ la gara vive un altro momento decisivo: il già ammonito Pasa si becca il secondo cartellino giallo e viene espulso. La strada adesso è davvero in discesa verso il traguardo per i lanieri, che tornano ad impegnare Branduani al 78’ con la botta da fuori di Diana. Quattro giri di lancette più tardi è festa anche per il neo entrato Barbuti, che in contropiede sigla il tris, nonché il suo primo gol in biancazzurro. L’ex Pistoiese sfiora anche la doppietta personale pochi istanti dopo con un tiro sugli sviluppi di una punizione. Poco male per il Prato, che festeggia il ritorno alla vittoria.

Francesco Bocchini