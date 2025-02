Prato Attenzione a un’Imolese carichissima

L’Imolese è tornata a sorridere e contro il Prato vuole fare tris. Ecco perché i biancazzurri, reduci da due ko di fila, dovranno prestare particolare attenzione nel match in programma sabato (calcio d’avvio alle 15.30) e valido per l’anticipo della 26° giornata del girone D di serie D. La gara vedrà i lanieri impegnati allo stadio Romeo Galli contro una squadra, quella allenata da Gianni D’Amore, decisamente in ripresa, dopo aver attraversato quasi due mesi (da metà dicembre a inizio febbraio) davvero complicati. Nelle ultime uscite contro Lentigione e Tuttocuoio sono arrivate due vittorie tanto sofferte (3-2 e 0-1) quanto importanti per mettersi al sicuro da brutte sorprese in chiave salvezza e riacquistare fiducia, dopo che nelle precedenti otto partite i rossoblù avevano raccolto la miseria di quattro punti. In classifica, l’Imolese occupa la sesta posizione con 38 punti (frutto di 10 affermazioni, otto pareggi e sette ko) , a -4 dalla zona playoff.

Dando un’occhiata ai numeri, il Grifone ha il quarto miglior attacco del raggruppamento con un bottino di 34 reti, ma in difesa concede molto. Basti pensare che i 34 gol incassati dalla compagine di mister D’Amore rappresentano il peggior dato delle prime 11 formazioni della graduatoria. Il bomber della squadra emiliana è Simone Raffini, autore fino a questo momento di nove centri, seguito da Lorenzo Melloni con cinque. Entrambe le punte sono risultate decisive per battere Lentigione e Tuttocuoio.

Contro la compagine pisana, l’Imolese si è schierata con un 3-4-1-2 e con i seguenti uomini: Adorni fra i pali; Ballanti, Elefante e Ale in difesa; a centrocampo Barnabà, Brandi, Vlahovic e Agbugui; sulla trequarti Manes in supporto del tandem composto da Pierfederici e Melloni. All’andata la sfida terminò 2-2, con il Prato a ribaltare momentaneamente il vantaggio di Raffini con Magazzù e Barbuti, per poi essere ripreso ancora da Raffini (su rigore). Capitolo biglietti: i tifosi biancazzurri - ai quali è riservato il settore "Curva ospiti" - potranno acquistare il loro biglietto esclusivamente sul sito Etes.

Francesco Bocchini