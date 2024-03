Posate le prime reti metalliche

Hanno preso il via ieri le operazioni di posa delle rete metalliche per la messa in sicurezza della 325 a Le Coste. Al lavoro uno speciale macchinario dotato di un braccio capace di raggiungere 60 metri di altezza e quindi in grado di velocizzare le operazioni di posa e fissaggio delle reti.

" Stiamo lavorando con la massima decisione alla messa in sicurezza della frana – spiega il presidente della Provincia, Simone Calamai – Purtroppo dagli ultimi aggiornamenti è emersa la necessità di effettuare un intervento di messa in sicurezza che interessa un’area più vasta di quella della frana, facendo slittare i tempi per la riapertura a senso unico alternato anche per il traffico leggero. Siamo in attesa dei nuovi risultati delle indagini geologiche e geofisiche, che ci potranno dare un quadro aggiornato della situazione del fronte e delle metodologie da adottare per mettere in sicurezza tutta l’area".

Entro la fine della settimana arriveranno le relazioni tecniche sullo stato di salute della montagna dalla quale si è staccata la frana. Intanto, per dare risposte alle esigenze delle aziende valbisentine, è stato deciso di ampliare le fasce orarie per il passaggio dei mezzi pesanti per il trasporto merci dalle 6,30 alle 8,30 e dalle 17,30 alle 19.