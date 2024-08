Porta a porta e pulizia strade non vanno in vacanza

Il servizio di raccolta rifiuti con sistema porta a porta non va in vacanza ad eccezione della giornata di Ferragosto. Per la giornata del 15 non sarà attivo il ritiro di rifiuti ingombranti a domicilio, resteranno chiusi tutti gli Ecocentri e non saranno presenti gli Ecofurgoni, regolarmente presenti per tutto il resto del mese, ad eccezione dell’Ecofurgone al Macrolotto zero, in via Cristoforo Colombo 73, che sarà sospeso nelle settimane centrali di agosto, dal 12 al 24 compreso. Sempre a Ferragosto, nei comuni dove è attivo, il servizio di raccolta porta a porta sarà posticipato al sabato successivo, 17 agosto, al fine di garantire alla cittadinanza la possibilità di gestire al meglio i propri rifiuti.

Verrà, invece, erogato, come di consueto, anche nella giornata del 15 agosto il servizio di raccolta porta a porta alle utenze domestiche nel centro storico di Prato. Sul portale aziendale www.aliaserviziambientali.it, e su Aliapp è sempre possibile verificare le informazioni relative ai calendari di raccolta porta a porta dei rifiuti, comprese quella della settimana dal 12 al 18 agosto. I servizi di spazzamento, manuale e meccanizzato, saranno invariati e proseguiranno per tutto il mese. Infine gli sportelli al pubblico, sul territorio dei 58 comuni gestiti, saranno regolarmente aperti anche ad agosto, ad eccezione di giovedì 15.