Tre nuovi agenti per la polizia provinciale di Prato, ecco chi sono

Prato, 19 dicembre 2023 – Tre nuovi agenti nel corpo di polizia provinciale che andranno a rafforzare l’impegno per la sicurezza e il benessere della comunità. Un incremento di risorse che rappresenta il risultato di un intenso lavoro realizzato dalla Provincia di Prato nell’ultimo anno, unitamente al concorso pubblico svoltosi nel 2022 e indetto insieme alla Provincia di Pistoia.

L’organico diventa così di 11 unità (comandante, vicecomandante e 9 assistenti/agenti).

Il presidente Calamai ha voluto dare il benvenuto a Tommaso Beneforti (classe 1992), Martino Niccolai (classe 1998) e Sara Acciai (classe 1991).

“L’arrivo dei tre nuovi agenti rappresenta un grande risultato per l’intero ente, che consentirà di ampliare la capacità di risposta e affrontare al meglio le sfide emergenti – ha dichiarato il presidente – Infatti, l’integrazione di personale è fondamentale per garantire una presenza efficace e tempestiva su tutto il territorio provinciale. Accogliamo con grande entusiasmo i nuovi membri del corpo, fiduciosi che contribuiranno in modo significativo alla tutela di un ambiente sicuro e protetto. A loro vanno i miei più sentiti auguri per questo nuovo percorso”.

Grande soddisfazione è stata espressa dal comandante della Polizia Provinciale Michele Pellegrini per l’ingresso di agenti che hanno brillantemente superato il concorso pubblico.

“Il loro arrivo va a rafforzare un gruppo molto affiatato e impegnato nella tutela del nostro territorio. Un sentito ringraziamento va al presidente Calamai per la grande disponibilità dimostrata fin da subito nei confronti della polizia provinciale. La collaborazione tra l’amministrazione e il corpo continua a rappresentare un pilastro fondamentale per la sicurezza della comunità”.