Polizia di Stato. Festa a Poggio con esibizioni

Domani sarà il 173mo anniversario della fondazione della Polizia di Stato e si festeggerà a Poggio a Caiano al cinema teatro Ambra, mentre in piazza Santissimo Rosario saranno esposti alcuni mezzi e ci saranno delle esibizioni di tecniche operative.L’appuntamento è a partire dalle 11 ed è ad accesso libero.

"Siamo orgogliosi di poter ospitare questo evento così importante – commenta il sindaco Riccardo Palandri – e ringrazio il questore Antonio Pasquale De Lorenzo". Già da oggi verranno adottati provvedimenti di chiusura e di modifiche alla circolazione di alcune strade.Dalle 14 di oggi fino alle 17 di domani e (e comunque fino al termine della cerimonia): divieto di sosta con rimozione in tutta la piazza Santissimo Rosario. Per la precisione: parcheggio centrale, lato muro Istituto Suore, lato intersezione via G. da Sangallo fino all’intersezione con via A. Poliziano (ambo i lati).

Oggi dalle 14 alle 19,30 si terranno le prove della cerimonia e allestimento degli stand, con divieto di transito in piazza Santissimo Rosario. In via Ambra: divieto di accesso su piazza Santissimo Rosario, con istituzione di strada senza sfondo e istituzione del doppio senso di circolazione dall’intersezione via De Medici al civico 1 di via dell’Ambra, con accesso consentito ai soli frontisti/residenti. Apposizione del segnale di stop all’intersezione con via C. dei Medici. In via G. da Sangallo intersezione piazza dei Medici: divieto di accesso su piazza Santissimo Rosario. Domani dalle 8.30 alle 15 divieto di transito in piazza Santissimo Rosario. Divieto di accesso anche in via Ambra e in via G. da Sangallo divieto di accesso su piazza Santissimo Rosario. La zona intorno alla chiesa diventerà un’isola pedonale per vedere da vicino il mondo della Polizia, con i suoi agenti e i suoi mezzi.