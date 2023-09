Politeama educational. Il cartellone dei giovani

Trenta spettacoli e cinque rassegne con uno sguardo attento sul teatro civile, i temi ambientalisti e l’attualità come l’intelligenza artificiale. Da settembre a marzo torna il cartellone Politeama Educational, patrocinato dal comune di Prato con la sponsorizzazione della Signo srl, proprietaria dei supermercati Conad di Prato. Quest’anno il cartellone, intitolato "Planare d’alto", sarà ispirato in particolare a Italo Calvino, nel centenario della sua nascita, e dedicato a un pubblico di tutte le età, con un’offerta variegata e che vuole puntare ad attirare in teatro soprattutto le nuove generazioni. E’ questo il caso della rassegna "Prima a Teatro", dedicata ai bambini dai 3 anni in su e alle loro famiglie e che prevede otto recite (due in più rispetto alla scorsa stagione): sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre, alle 17, "I brutti anatroccoli"; sabato 7 e domenica 8 ottobre, alle 17, "Scherzo a tre mani"; domenica 15 ottobre, alle 15,30 e alle 17, "Accadueò"; sabato 28 e domenica 29 ottobre, alle 17, "Wonder-land".

Agli studenti delle secondarie di primo e secondo grado verranno invece proposti contenuti di carattere storico e civile attraverso la rassegna "Un mondo migliore", composta da tre spettacoli: venerdì 24 novembre, alle 10,30, "Possiamo salvare il mondo prima di cena"; martedì 23 gennaio, alle 10,30, "Herr Doktor"; giovedì 7 marzo, alle 10,30, "Se dicessimo la verità - ultimo capitolo". Sempre più ricco la proposta del ciclo "Capolavori dietro le quinte", il format ideato nel 2022 che va alla scoperta dei capolavori della letteratura italiana e straniera mediante una modalità di teatro interattivo. Tre gli appuntamenti di questa rassegna in cartellone: mercoledì 6 dicembre, alle 10,30, "Pensa a ciò che resta fuori. Una mattina con Calvino"; da martedì 16 a giovedì 18 gennaio, alle 10,30, "Shakespeare da tavolo"; da lunedì 5 a venerdì 9 febbraio e da lunedì 12 a venerdì 16 febbraio, alle 10,30, "Frankenstein e la sua creatrice Mary Shelley".

Luci accese sempre al Ridotto per "Avanguardie", frutto di una rinnovata collaborazione con Teatro Metropopolare con la direzione artistica di Livia Gionfrida: quattro laboratori-spettacolo nel mese di settembre (il primo si è svolto sabato 9, gli altri sono previsti domani, il 23 e domenica 24 settembre alle 17,30) dedicati alla figura di Gianni Rodari per bambini dai 5 ai 10 anni. "Più teatro a scuola, più scuola a teatro per contrastare la povertà educativa e rafforzare la coesione sociale", le parole di Beatrice Magnolfi, presidente del Teatro Politeama. Simone Mangani, assessore alla Cultura del Comune di Prato, ha sottolineato come il cartellone "veda un rafforzamento della relazione del territorio. Mi fa piacere una risposta così ampia da parte delle artiste e degli artisti che qui trovano una casa accogliente". Sorride Tommaso Signorini, socio di Prato di Conad: "La mia famiglia ringrazia per l’opportunità di sostenere questo progetto: il binomio cultura-giovani è fondamentale. Bisogna investire sulle nuove generazioni". Tutto il programma del Politeama Educational è consultabile sul sito www.politeamapratese.it

Francesco Bocchini