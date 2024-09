Politeama: Avanguardie di scena. I laboratori a misura di bambini

Geniale, magico, fantastico. Tanti suoi romanzi hanno conquistato il grande schermo, da La fabbrica di cioccolato a Matilda passando per Le streghe, riannodando un filone caro al Politeama Pratese che è quello del legame fra cinema e teatro. Ma soprattutto Roald Dahl è un classico nella letteratura per l’infanzia e la stagione teatrale 2024/2025 del Politeama s’intitola "Classico e/è contemporaneo" invitando a scoprire (o riscoprire) quanto i classici parlino di noi. Riparte dalla rassegna Avanguardie la programmazione autunnale del teatro, con un omaggio a Roald Dahl e al suo fantastico mondo che ha incantato tante generazioni di giovani lettori: quattro laboratori-spettacolo al Ridotto, sabato 7, 14, 21, 28 settembre (alle 17), a cura di Teatro Metropopolare con cui per il terzo anno consecutivo si rinnova una proficua collaborazione artistica. Dopo il successo delle prime due edizioni dedicate a Bruno Munari e Gianni Rodari, stavolta gli spazi del Ridotto si coloreranno con le creature fantastiche e i personaggi stravaganti nati dalla penna di Roald Dahl: condotti da Giulia Aiazzi, i laboratori-spettacolo per bambine e bambini da 5 a 10 anni vedono la direzione artistica di Livia Gionfrida, regista e drammaturga fondatrice del collettivo Teatro Metropopolare. La formula è quella collaudata degli anni passati: ogni incontro di Avanguardie è concepito come un percorso d’arte all’interno del quale si succedono narrazione, animazione teatrale, espressione corporea ed emotiva, momenti di condivisione e confronto. Storie piene di magia, avventura e mostri ma anche di padri amorevoli, nonne strabilianti e maestre comprensive: in modo intelligente e ironico, Dahl guarda i bambini dritto negli occhi per scatenarne la fantasia e incitarli a un allegro confronto le proprie paure e preoccupazioni.

Durante i quattro appuntamenti si apriranno così prospettive inedite al gioco e alla creatività artistica, secondo gli insegnamenti del grande scrittore e sceneggiatore britannico scomparso nel 1990, un vero maestro dello humour per grandi e piccini. Primo appuntamento del cartellone Politeama Educational che sarà presentato mercoledì 11 settembre, il ciclo Avanguardie s’inserisce nel palinsesto programmazione del festival Settembre|Prato è Spettacolo.