Poggio apre le vetrine Shopping sotto le stelle

Lo shopping sotto le stelle a Poggio a Caiano si fa sempre il giovedì sera. Torna "Poggio in vetrina" il cartellone di iniziative per l’estate che si svolgeranno in concomitanza con l’apertura dei negozi sino a mezzanotte. Il programma è stato presentato ieri dal sindaco Riccardo Palandri ed è organizzato dal Comune, dalla Pro Loco che collabora insieme a Confcommercio, Confesercenti, il centro commerciale Poggio Novo e Chianti Banca. Sino al 20 luglio tante le opportunità di svago per grandi e piccini oltre alla possibilità di fare acquisti in vista delle vacanze con tutti i negozi aperti. Ecco il programma: giovedì 29 giugno in piazza Santissimo Rosario ci sarà "Ambra in piazza" con la musica de I paesani. Il 6 luglio in piazza Buontalenti (ore 20) torna la "Bistecca in piazza" a cura dell’osteria La Tinaia, con musica in sottofondo. Il 13 luglio, invece, la cena sarà organizzata dal bar Diamante e dal bar Cavalieri e si svolgerà in piazza Risorgimento: si parte con l’apericena per finire con un menu a base di paella e sangria e la musica della American Band, oltre ad animazione per bambini, spettacoli itineranti e mercatino. In via Cavour ci sarà un’altra cena in strada a cura della macelleria Le Carni e in serata arrivo della gara podistica del Torneo dei Rioni. Il 20 luglio in via Cancellieri sarà allestita la maxi tavolata per la cena "Su pe’ i colmo" a cura del ristorante Il Falcone, il catering Roberta e la fiaschetteria Il Mulino. Musica a cura di Banda Larga mentre La Vineria Medicea si occuperà, dalle 19, dell’apericena. Via Lorenzo Il Magnifico ospiterà il mercatino, gli spettacoli per i bambini e sul rondò intrattenimento musicale con Banda Larga. Per informazioni: 055.8798779.