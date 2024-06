Pitti uomo, conto alla rovescia. In fiera anche le eccellenze pratesi

Si avvicina l’apertura di Pitti Uomo, che si svolgerà dall’11 al 14 giugno alla Fortezza da Basso a Firenze. Sono 790 i brand in totale presenti in fiera (in calo di qualche decina di presenze rispetto allo stesso periodo del 2023) e di questi 340 circa (il 43%) proviene dall’estero. All’edizione numero 106 della kermesse fiorentinta non mancano neppure le proposte dal distretto pratese, sebbene il numero degli espositori sia più contenuto rispetto a giugno dello scorso anno.

Saranno una decina i brand e le aziende pratesi ad esporre le loro collezioni per la primavera-estate 2025 in una Fortezza da Basso che avrà come filo conduttore degli allestimenti Pitti lemon. Nei vari spazi della Fortezza da Basso troveremo le proposte dei pratesi Faliero Sarti, Rifò, Bob, Okkia, Max Rohr, Casa Isaac, Grp, Original vintage style, 40Weft, Gianni Lupo. Non solo collezioni, ma il distretto sarà in fiera con i modelli che l’agenzia Alex Model di Alex Bitetti (nella foto con il tronista Cristian Galella) ha ingaggiato per sfilate ed eventi collaterali al salone del fashion maschile.