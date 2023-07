Vernio, piscina aperta. Ecco orari e tariffe

Vernio (Prato), 15 luglio 2023 – Una possibilità in più per fare il bagno… restando in provincia. Il complesso con due piscine nel centro di Mercatale di Vernio, rinnovato grazie a un investimento di circa 570 mila euro con la manutenzione integrale delle vasche di balneazione, il rinnovo dell'impianto di trattamento delle acque e dei sistemi di filtraggio, è stato inaugurato ieri mattina dal presidente della Regione Eugenio Giani e dal sindaco Giovanni Morganti.

L'impianto è composto da una piscina grande di 6 metri per 12 e una più piccola. Per la realizzazione dell'intervento circa 370 mila euro sono stati messi a disposizione dalla Regione, mentre oltre 200 mila euro sono arrivati dal Comune di Vernio.

«La Regione – ha spiegato Giani – ha sostenuto il potenziamento della piscina di Vernio e la sua innovazione dal punto di vista ambientale ed energetico perché crede nel valore dello sport come attività fondamentale per la salute e la socializzazione di tutte le fasce di età. Uno stretto rapporto di fiducia e collaborazione con le amministrazioni comunali ci ha permesso di portare avanti un fitto programma di investimenti per il recupero e l'adeguamento di molti impianti: campi sportivi, palestre, piscine come questa per un totale di 51 milioni di euro investiti in 184 impianti nella prima metà del mio mandato di governo. Grazie ai lavori fatti la nuova piscina di Vernio sarà non solo più moderna, capiente ed efficiente, ma ecologicamente all'avanguardia, con pannelli fotovoltaici, recupero delle acque meteoriche, contrasto alla dispersione di calore».

«L'adeguamento dell'impianto – ha evidenziato Morganti – è un significativo obiettivo raggiunto

e sicuramente costituisce un fattore di richiamo anche per chi sale da Prato e dalla Piana, oltre che per i cittadini della vallata. Ringraziamo la Regione che ci ha supportato nel progetto». L'amministrazione comunale ha affidato la gestione dell'impianto all'Associazione Essecinuoto.

La piscina resta aperta dalla 10 alle 19. L’ingresso per l’intera giornata ha un costo di 8 euro dal lunedì al venerdì, sabato e domenica si passa a 10. Per mezza giornata (10-14.30 oppure 15.30-10) si pagano 6 euro. Sono disponibili, con costi aggiuntivi, lettini e ombrelloni. È previsto un ingresso speciale per famiglie dal lunedì al venerdì (30 euro per due adulti e due bambini). L’ingresso per il nuoto libero è di 7 euro per gli adulti e 5 per i bambini. Sono disponibili tessere per il nuoto libero e abbonamenti per adulti e bambini.