Piscina in versione estiva. Via il pallone e il tunnel. Venti giorni per i lavori

Iniziano i lavori di smontaggio del pallone della piscina di via Roma che si prepara così alla stagione estiva. Lunedì 28 aprile inizierà l’intervento per smontare il pallone e il tunnel e, meteo permettendo, ci vorranno circa 20 giorni per poter ripristinare al meglio la vasca così da garantire alle società di continuare ad allenarsi per la stagione estiva.

Inizieranno a breve anche i lavori che prevedono la sistemazione del verde intorno alle vaschine in vista della riapertura oltre alla manutenzione degli alberi e alla potatura dell’erba e delle siepi per un costo totale di circa 36mila euro.

I lavori realizzati nei mesi scorsi alla piscina di via Roma Colzi - Martini sono stati al centro della riunione della Commissione consiliare 3, presieduta da Enrico Romei, che si è svolta ieri pomeriggio con un sopralluogo alla struttura. Alla seduta della commissione era presente anche l’assessore ai lavori pubblici Marco Sapia, che accompagnato dai tecnici ha illustrato i lavori realizzati e comunicato l’avvio dello smontaggio del pallone e del tunnel previsti a partire da lunedì 28 aprile.

"Abbiamo onorato gli impegni presi con le società sportive e gli utenti della piscina - ha affermato l’assessore ai lavori pubblici Marco Sapia - . Non è stato facile, ma avevamo garantito l’apertura per i mesi invernali e così sarà anche per l’estate con le società impegnate nella vasca da 50 metri e il nuoto libero nella vasca da 25 metri così come concordato con l’Asl. Per quanto riguarda la piscina riabilitiva siamo ancora in attesa dell’arrivo del prefabbricato mentre ci sono buone notizie sull’impianto di Iolo: entro maggio dovrebbe essere approvato il piano esecutivo e il conseguente inizio dei lavori".