Piazza San Domenico tra mercatini e danza

Domenica 1 dicembre torna la versione di Natale di "Mani in Piazza", iniziativa organizzata dal Comitato di Piazza San Domenico, in collaborazione con il Comune di Prato e l’associazione Pane di Luna. La piazza sarà chiusa al traffico con le stesse modalità delle precedenti manifestazioni. L’obiettivo di commercianti e residenti resta la riqualificazione e riprogettazione degli spazi della piazza, che non sia solo luogo di parcheggi e passaggio di autobus ma che diventi luogo da vivere ogni giorno. Novità di questa edizione, dalle 16.30, un’esibizione di danza su tessuti fino ad un altezza di oltre 6 metri che sarà abbinata a uno spettacolo di luci per inaugurare le illuminazioni natalizie anche in San Domenico. Inoltre, la piazza, sarà allestita con presepi artigianali realizzati con legno e altre materiali di recupero. Saranno presenti le associazioni Pratociclabile e Riciclidea che organizzeranno un laboratorio per addobbare la propria bici in stile natalizio con premiazione della bici più bella. Su prenotazione invece, scrivendo su WhatsApp al numero 3401216563, dalle 10.30 alle 11.30, visita straordinaria ai monasteri di Santa Caterina e San Vincenzo. Alla solita ora teatro dei burattini con Rossella Ascolese. Non mancheranno gli spazi di ristoro con il ristorante Le Garage Bistrot, l’Osteria del piacere, l’alimentare l’Angolo di Andrea, il Caffè Principe e il locale Terra Mja. "L’idea – spiegano dal Comitato – è quella di far vivere la piazza pedonalizzata almeno per un giorno e soffermarsi a guardarne il bello, senza camminarci con la testa abbassata sul cellulare. Ridare una vivibilità che ridesti l’attenzione su una piazza che è bellissima".

Monica Bianconi