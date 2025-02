Piazza, Mazzetti:: "Attacco errato quello di Parrini"

Il Ministero della Cultura non può intervenire sul caso di piazza XX Settembre.L’onorevole Erica Mazzetti (nella foto), deputato di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici del partito, interviene sull’interrogazione che il senatore Dario Parrini ha presentato al ministro Alessandro Giuli, in merito al parere negativo della Soprintendenza davanti al quale la giunta Palandri non si è fermata."Quello di Dario Parrini sul progetto di piazza XX settembre – scrive la Mazzetti in una nota - è un attacco sbagliato nei mezzi e pretestuoso nei contenuti. Il Ministero della Cultura non c’entra nulla e la sua interrogazione serve al massimo a far lavorare il legislativo del Pd, anche perché sul progetto sono intervenute Regione e Provincia, visto che con la modifica del Titolo V della Costituzione – voluta dai suoi – è materia concorrente".Per la Mazzetti i ripetuti attacchi dell’ex sindaco, gli esposti in Procura e alla Corte dei Conti e ora l’interrogazione parlamentare mirano a "screditare" la giunta Palandri"."A due anni dal voto – conclude la Mazzetti - il Pd dovrebbe mettersi l’anima in pace: ha perso a Poggio, l’amministrazione di Centrodestra lavora nell’interesse della comunità, la discontinuità fa bene, anche nelle scelte progettuali e urbanistiche, il progetto della passata giunta non andava bene e infatti è stato corretto, come hanno chiesto i cittadini con il proprio voto e gli uffici con gli strumenti tecnici. Quelli del Pd del Poggio o quelli che scoprono il Poggio adesso come Parrini, più che logorare il Centrodestra, si stanno mettendo in un angolo da soli, sempre più irrilevanti e sempre più ridicoli".