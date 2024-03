Piano strutturale. Proposte e idee dai cittadini

Piano strutturale e Piano Operativo, il consiglio comunale di Carmignano ha avviato il percorso di pianificazione per il futuro del territorio e i cittadini possono avanzare proposte e idee. "La vision di fondo del piano – spiega il sindaco Edoardo Prestanti (foto) – è quello di consumo zero del suolo, rigenerazione e riqualificazione urbana, e valorizzazione degli ecosistemi mediante la tutela del territorio aperto e agricolo. Alla base, favorire la partecipazione attiva della cittadinanza alla formazione del futuro di Carmignano. Un territorio e una comunità, a cavallo fra il Montalbano e la Piana Fiorentina, che diventano esempio di rigenerazione e di sostenibilità di tutta la Piana. Per coinvolgere attivamente la comunità nel processo decisionale, il Comune ha avviato un percorso di partecipazione aperto a tutta la cittadinanza frazione per frazione, dove ogni persona potrà dare il proprio contributo". Dopo Pasqua riprenderanno gli incontri per illustrare il piano, intanto le proposte di cittadini e associazioni dovranno essere presentate in duplice copia cartacea al protocollo del Comune di Carmignano entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso (15 aprile ultimo giorno utile) oppure possono essere trasmesse in formato digitale tramite Pec all’indirizzo: [email protected].