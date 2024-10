Persone con difficoltà motoria. Trasporto gratis per il cimitero

In vista della festa di Ognissanti e della ricorrenza dei defunti, il Comune di Montemurlo organizza un servizio di trasporto sociale per recarsi in visita al cimitero di Rocca, rivolto alle persone con ridotta mobilità. L’attività è promossa in collaborazione con la Pubblica assistenza L’Avvenire di Oste, Croce d’Oro, Misericordia di Montemurlo e di Oste che metteranno a disposizione i mezzi.

I volontari si occuperanno del trasporto delle persone che hanno difficoltà a muoversi in autonomia o non hanno la possibilità di spostarsi con mezzi privati. Il servizio di trasporto al cimitero si svolgerà per tutto il mese di novembre dalle 14 alle 16, con tragitto andata e ritorno dalla residenza al cimitero comunale di Rocca.

Per prenotare chiamare tutte le mattine (sabato escluso) i numeri 0574.558565 oppure 0574.558571 oppure 0574.558524.