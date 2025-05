Permessi di soggiorno. Passa la proposta Pd

Il consiglio comunale ha approvato l’ordine del giorno ‘Politiche di gestione dei permessi di soggiorno e promozione del decentramento amministrativo’, primo firmatario il consigliere Aksel Fazio (Pd). L’atto votato dai consiglieri della maggioranza di centrosinistra impegna l’amministrazione a farsi promotrice presso il governo nazionale di una sperimentazione che trasferisca la competenza sui rinnovi dei permessi di soggiorno dalle Questure ai Comuni, proponendo Prato come città pilota. L’ordine del giorno del Pd nasce dall’esigenza di affrontare la condizione delle 50.000 persone che vivono a Prato senza cittadinanza italiana, spesso costrette ad attendere fino a 16 mesi per il rinnovo dei documenti. Il provvedimento prevede inoltre la richiesta di superamento del sistema dei decreti flussi, la creazione di un fondo di garanzia regionale contro le discriminazioni residenziali, percorsi di supporto per i giovani con background migratorio e la costruzione di una rete territoriale per contrastare la precarietà legata alle continue scadenze dei permessi.

"Prato insegna al governo Meloni una lezione di realismo: l’immigrazione non è un’emergenza da sfruttare, ma una realtà da amministrare. E chi amministra davvero - i sindaci, i territori - lo sa benissimo" dice Marco Furfaro, deputato e componente della segreteria nazionale del Pd. "Sono orgoglioso che da Prato arrivi un segnale forte di unità e concretezza – afferma il segretario del Pd Toscana Emiliano Fossi – . L’ordine del giorno approvato in consiglio comunale dimostra che quando si mettono al centro le persone e i loro diritti, le forze progressiste sanno trovare sintesi efficaci su proposte realizzabili, proprio come nello spirito del percorso intrapreso dal Pd Toscana volto a costruire, basandosi su idee e proposte condivise, la più ampia coalizione possibile che includa tutte le diverse voci e le sensibilità che compongono lo scenario politico toscano".