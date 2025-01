Perde il Montebianco. Brutto match: 7 gol subiti

Il girone d’andata si chiude per il Montebianco Prato Calcio a 5 con una nuova sconfitta. Il big match contro la capolista e grande favorita per la vittoria del campionato Real Fabrica Roma è finito con un netto 7-1 a favore dei padroni di casa, terzo kappaò consecutivo invece per i biancazzurri che hanno girato la boa in quarta posizione, superati dal Buldog Lucrezia vincente sul campo del Futsal Russi. La squadra di Pullerà si era comunque già qualificata per la Coppa Italia di serie A2. L’unica rete segnata dai pratesi in questa partita ha avuto la firma di Riccardo Berti Lorenzi, che grazie a questo gol è rimasto in vetta alla classifica dei cannonieri con 16 centri. Il Montebianco a Roma si è schierato con Menichella, Rocca, Martini, Bellocci, Tempesti, Panchetti, Berti, Angelillis, Gravina, Angeloff, Giannattasio. Gli altri risultati della undicesima e ultima d’andata: Atlante Grosseto-Audax 4-2, Kappabi Potenza Picena-Grifoni 1-4, Futsal Pontedera-New Real Rieti 1-5, Futsal Russi-Buldog Lucrezia 3-4. La classifica del girone B della serie A2 al giro di boa: Real Fabrica 28 punti; Russi 24; Buldog Lucrezia 19; Montebianco Prato Calcio a 5 18; Atlante Grosseto 15; New Real Rieti 13; Grifoni 12; Imolese 11; Kappabi Potenza Picena10; Pontedera 7; Audax 4. Massimiliano Martini