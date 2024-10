Pecci books. L’eroe normale di Veronesi

Appuntamento da non perdere con la rassegna Pecci Books che domani alle 18.30 propone un dialogo tra due delle migliori penne pratesi: Sandro Veronesi, due volte vincitore del Premio Strega con ’Caos calmo’ e ’Il colibrì’, presenterà il suo nuovo romanzo, ’Settembre nero’ (La nave di Teseo), in libreria dall’8 ottobre, in dialogo con Edoardo Nesi. Un’occasione che segna l’incontro tra due intellettuali legati non solo dalla letteratura, ma anche dal comune territorio di appartenenza. Dopo cinque anni di attesa dall’ultimo libro, Veronesi torna a sorprendere i suoi lettori con una storia potente e profonda. Settembre Nero racconta la crescita e la scoperta di sé di Gigio Bellandi, un ragazzo di dodici anni, durante un’estate in Versilia nel 1972, e l’evento tragico che cambierà per sempre la sua esistenza. La narrazione si sviluppa attorno a una fioritura, come suggerisce l’autore: "Il fiore non sa di essere un fiore finché non fiorisce". Gigio, da adulto ormai sessantenne, narra retrospettivamente la storia dal "monte ventoso" della sua vita, testimoniando come sia riuscito a superare quel trauma giovanile e a emergere come uno degli "eroi normali" tanto cari alla poetica di Veronesi. Il nuovo romanzo esplora il potere delle parole, capaci di evocare e ricostruire, e quello della lingua, che seduce e salva. La prosa di Veronesi si arricchisce qui di un’intensità che mira a rivelare l’essenza della fragilità umana e la forza dell’animo. Gigio Bellandi diventa l’emblema di una lotta interiore per trovare un senso nella confusione e nel dolore, rinnovando il tema della resilienza, centrale nell’opera dell’autore.

Questo dialogo tra Veronesi e Nesi sarà un momento importante per tutti gli amanti della letteratura, in cui verranno esplorate non solo le tematiche del nuovo romanzo, ma anche il loro rapporto con la storia personale e la memoria collettiva. Un incontro che promette di svelare i retroscena della scrittura di Settembre Nero, tra riferimenti autobiografici e riflessioni universali.

Per Prato, città che ha visto crescere entrambi gli scrittori, questo appuntamento è un omaggio alla loro comune radice culturale e un’opportunità per vedere sullo stesso palco due voci tra le più influenti del panorama letterario italiano contemporaneo.