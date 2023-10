Pecci Books. Ecco il festival dei premi Strega

Centro Pecci Books, la rassegna che dal 2019 il Centro "Luigi Pecci" dedica alle narrazioni del contemporaneo, ritorna con la seconda edizione del Festival "Leggere il presente" dal 5 all’8 ottobre. Il Festival si apre e si chiude, in collaborazione con l’Associazione culturale Ipazia, un ricordo di Michela Murgia, a partire dal video dell’affollatissima lectio magistralis che la scrittrice tenne al Pecci, il 19 marzo 2017. "Centro Pecci Books Festival - afferma Cristina Manetti, capo Gabinetto del presidente della giunta Regionale Toscana - è un’evoluzione di Centro Pecci Books: quattro giorni intensi fra le pagine dei libri, occasione adatta a tutte le età, dove autori e pubblico si sentono accolti e ispirati dal dialogo con le opere". Sarà il festival di due Premi Strega: Tiziano Scarpa con "La verità e la biro" a confronto con @chiaredilettanti (5 ottobre alle 20.30) ed Edoardo Nesi, impegnato il 7 ottobre alle 18.15, nella prima presentazione nazionale del nuovo romanzo "I lupi dentro" in dialogo con Giorgio Van Straten e Giorgio Bernardini. Il venerdì 6 ottobre dalle 20 sarà conclusa dall’ex direttore de La Repubblica, Ezio Mauro, che in dialogo col giornalista Wlodek Goldkorn, presenta in anteprima nazionale "La caduta - Cronache dalla fine del fascismo" (in libreria dal 10 ottobre, ma si potrà acquistare al bookshop). Non poteva mancare l’arte: il 6 ottobre alle 18.30 Roberta Scorranese – in dialogo con Elena Magini, curatrice del Centro Pecci – presenta "A questo serve il corpo. Viaggio nell’arte attraverso i corpi delle donne". E poi il nuovo che si muove nel mondo della parola: "La separazione del maschio", sceneggiato da Francesco Piccolo e disegnato da Fumettibrutti, trasforma un romanzo di successo in un’opera nuova e sorprendente (sabato 7 ottobre alle 19.30); il podcast in diretta Illuminismo psichedelico con Federico Di Vita e il noto autore e conduttore televisivo Edoardo Camurri (sabato 7 ottobre alle 17); Davide Piacenza (sabato 7 alle 21) con "La correzione del mondo"; Giuditta Rossi e Cristina Maurelli affrontano l’8 ottobre alle 17 gli "Stereotipi a colori"; Pietro Minto (venerdì 6 alle 17), un guru del mondo digitale, torna in libreria con la nuova edizione di "Come annoiarsi meglio". A chiudere il Festival sarà Vera Gheno (domenica 8 alle 20) con "L’antidoto".