Pd, il Patto di Paperino e le Regionali

Il Pd pratese cala il patto del tris e si candida a fare da locomotiva per tutto il partitone dem toscano che si appresta ad entrare nella campagna elettorale per le elezioni regionali del 2025.

Il tris (Biagioni il segretario, Bugetti la sindaca, Biffoni versione toscana) ha siglato il patto di Paperino: siamo passati in poche settimane dalla non belligeranza tra le diverse anime dem pratesi a ’volemose bene’ perché può essere utile a tutti. Il partito sostiene compatto la sindaca nei cinque anni di mandato, il partito cerca di tracciare il sentiero per portare Biffoni in un ruolo di rilievo in Toscana (si parte da candidato), il partito sostiene senza fibrillazioni la segreteria Biagioni.

