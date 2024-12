Partitissima alle Toscanini: c’è Montevarchi

Si chiude il girone di andata in serie C maschile. Riflettori puntati, oggi pomeriggio alle 18, sulle Toscanini, che probabilmente saranno ancora una volta sold out. Stavolta, i Dragons tornano in versione ‘casalinga’ e lo faranno contro la Fides Montevarchi, al momento autentica schiaccia sassi del girone B della Conference Nord Ovest della serie C di basket. La formazione di Riccardo Paludi ha vinto 11 partite su 11. Una gara che vale tranquillamente una serie B Interregionale, dove si affrontano prima e seconda in graduatoria. I Dragons arrivano da 7 vittorie di fila: per una delle due dunque, la striscia dovrà fermarsi qui. Marco Pinelli vive la vigilia con il solito approccio: "Insieme si può fare. Solo se tutti ci supereremo. Montevarchi sarà un banco di prova anche mentale, perché troveremo una squadra forte. La più forte del campionato. Hanno 12 titolari e giocatori di valore assoluto come Neri e Quaglia – commenta il coach pratese -. Loro saranno carichi perché sono imbattuti da inizio campionato. La squadra si è allenata molto bene in settimana, lo spirito di gruppo è fantastico e sta facendo la differenza. Confido per la prima volta da inizio campionato di avere tutti a disposizione".

Trasferta delicata anche per la Union Basket Prato targata Sim Tel. La squadra di Paoletti e Fabbri chiude l’anno sul campo della Pallacanestro Agliana, sempre oggi pomeriggio alle 18, per cercare di conservare il terzo posto in classifica. E’ il primo scontro di sempre tra le due formazioni visto che lo scorso anno militavano in due gironi diversi. Quella dei padroni di casa è una squadra oramai rodatissima per queste categorie dove sono protagonisti da anni e sarà quindi un test importante per la SIM TEL oltre che uno scontro non privo di emozioni dato il passato a lungo neroverde di Cavicchi e Bogani e il presente con anche i colori Union di Gambassi, Chiari e Nieri.