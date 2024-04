Parte il festival Sabir. Dal lavoro alle migrazioni. L’inclusione al centro

E’ tutto pronto per la decima edizione del Festival Sabir dedicato alle culture mediterranee, che comincia oggi, per poi concludersi sabato. La manifestazione, promossa da Arci insieme a Caritas Italiana, Acli e Cgil, con la collaborazione di Asgi e Carta di Roma, si svolge per la prima volta a Prato e si focalizzerà, attraverso vari appuntamenti (incontri, seminari e film) in diverse location, in prevalenza sulle questioni nazionali, sul tema del lavoro e della cittadinanza, sulle prospettive delle politiche di ingresso e soggiorno, ma anche sulle problematiche di detenzione degli stranieri nel nostro Paese. Nei tre giorni sono previsti oltre 80 relatori.

Fra le iniziative della giornata d’apertura, alle 18 al Cinema Terminale si terrà l’incontro "Migranti e lavoro, la chiave dell’inclusione", moderato da Agnese Pini, direttrice di QN, La Nazione, Il Resto del Carlino e il Giorno. Il dibattito, introdotto da Lorenzo Pancini, segretario generale Cgil di Prato, vedrà protagonisti Maurizio Landini, segretario generale della Cgil (foto), il sindaco Matteo Biffoni e Laura Zanfrini, responsabile scientifico del Settore Economia, lavoro e welfare di Ismu (Iniziative e Studi sulla Multietnicità).

Il via ufficiale della tre giorni è fissato alle 12, quando a Officina Giovani interverranno, oltre a Biffoni, il presidente di Arci Walter Massa, il presidente di Acli Emiliano Manfredonia, il vice direttore di Caritas Italiana Paolo Valente, la segretaria confederale Cgil Maria Grazia Gabrielli, la responsabile comunicazione di A Buon Diritto Camilla Siliotti, Nazzarena Zorzella, avvocata ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione del foro di Bologna), Syed Hasnain, presidente di UNIRE, e Paola Barretta, portavoce della Carta di Roma. A moderare l’incontro sarà la giornalista Annalisa Camilli. Dalle 14.30 alle alle 17.30 nella sala conferenze di Palazzo Pretorio si terrà l’incontro di formazione "Luci e ombre del ‘nuovo’ sistema dei flussi di ingresso per lavoro" con Nazzarena Zorzella, avvocata ASGI del foro di Bologna.

Alle 17 al Cinema Terminale è previsto l’incontro pubblico "La lotta contro lo sfruttamento lavorativo delle persone di origine straniera: una sfida per la democrazia". Alle 18, alla Biblioteca Lazzerini, si svolgerà l’incontro "Lettera di una madre afrodiscendente alla scuola italiana. Per una educazione decoloniale, antirazzista e intersezionale di Marilena Umuhoza Dellì", mentre alla stessa ora ad Officina Giovani il seminario "Vie di accesso umanitarie, sicure e legali" e alle 18.30 verrà inaugurata la mostra di fotografie per e dalla Palestina e del mercatino fotografico solidale. Alle 21 al Cinema Terminale sarà proiettato la pellicola "Persepolis" di Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud, film d’animazione del 2007 candidato all’Oscar, basato sull’omonimo graphic novel autobiografico. Questa prima giornata si concluderà alle 21.30 ad Officina Giovani con il concerto di Jabel Kanuteh e Marco Zanotti "Are you strong?".

Francesco Bocchini