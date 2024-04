La sfida è vincere le barriere

Insieme. Certe sfide si vincono solo così. "Insieme": è questa la parola che torna quando ci si confronta con le famiglie che fanno i conti, nella loro quotidianità, con la disabilità. Che sia quella di un figlio, di un genitore, di una sorella. "Insieme". Pubblico accanto a privato, genitori accanto ad altri genitori come "supereroi della porta accanto". Insieme, per rendere gli ostacoli che fanno parte del quotidiano meno complicati. A volte è una realtà, molte altre volte questa sinergia resta solo una speranza. Le prime pagine del nostro giornale le abbiamo dedicate, oggi, a un nuovo centro dedicato alle persone autistiche a Prato. Stanze luminose e colorate, percorsi personalizzati per favorire l’inclusione: insieme.