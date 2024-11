Parrocchie: domani la Gmg dei giovani. In vista del Giubileo

Da Lisbona a Roma per l’Anno Santo. È un filo che lega due esperienze, una vissuta e l’altra attesa, quello proposto dalla Pastorale giovanile della diocesi ai ragazzi delle parrocchie. Domani si tiene la Gmg diocesana, un appuntamento che intende coinvolgere i giovani attraverso il gioco, il divertimento e la preghiera. Punto di partenza sarà il ricordo della recente esperienza alla Giornata mondiale della gioventù a Lisbona, ma l’obiettivo è entrare nel Giubileo, attraverso la conoscenza del significato e dei riti del grande evento che attende la Chiesa universale nel 2025. La Gmg diocesana si svolge dalle 16 alle 19 nella parrocchia di San Giovanni Bosco in via Ciliani sulla Vella ed è aperta ai ragazzi dai 14 anni in su. Le adesioni stanno arrivando e si attendono vari gruppi parrocchiali. Sono previsti diversi giochi, sarà presente il vescovo Giovanni Nerbini e a tutti i partecipanti verrà offerta la merenda. Mentre la nuova tappa di Giovani in Preghiera – il ciclo mensile dedicato al silenzio e alla riflessione comunitaria – sarà giovedì 5 dicembre, alle 21,15, nella chiesa di San Silvestro a Tobbiana. La croce itinerante dei giovani, che accompagna questi momenti di preghiera, sarà consegnata ai ragazzi tobbianesi dai coetanei di San Giorgio a Colonica.