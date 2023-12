Parole senza confini. In Lazzerini si parla di piazza Tienanmen

Battute finali per il ricco programma de Un Autunno da sfogliare alla Biblioteca Lazzerini. Questa sera alle 21 nella sala conferenze l’appuntamento è con l’ultimo interessante incontro, organizzato in collaborazione con La Bottega delle lingue, dal titolo "Parole senza confini", assaggi di lingue e letterature straniere con letture ad alta voce di brevi estratti di libri sia in lingua originale che in italiano. Protagonista questa volta sarà il romanzo di Ma Jian "Pechino è in coma", grazie alla guida della docente e traduttrice Martina Materassi: sarà una testimonianza coinvolgente e allo stesso tempo orribile di tutti gli eventi che hanno portato al massacro di Piazza Tienanmen nel 1989.

Attraverso una breve analisi dell’opera saranno approfonditi la trama, i personaggi e i temi rilevanti, l’autore e la sua produzione letteraria, lo stile e la lingua utilizzata, sempre attraverso la lettura e l’analisi di brani scelti sia in lingua che in italiano. Il tutto sarà arricchito con sequenze di film, brevi video e canzoni. Ingresso libero.