Paoli presenta il settimo romanzo. Questa sera a Prato con "Oltre"

Mistero, realtà imprevedibili e straordinarie. È nelle librerie da qualche giorno "Oltre" (Giunti editore), il nuovo romanzo di Gigi Paoli, giornalista pratese che lavora a Firenze nella sede centrale del nostro giornale. Il professor Piero Montecchi, che Paoli ci ha fatto conoscere nel precedente romanzo "La voce nel buio", torna a catturare il pubblico con un’indagine avvincente. A distanza di mille chilometri l’uno dall’altro, due efferati omicidi di premi Nobel per la Fisica. Eseguiti con le stesse modalità. Due omicidi che tanto assomigliano ad un altro avvenuto venti anni prima, vittima un altro premio Nobel fondatore dell’azienda high tech "Beyond" in un luogo in cui scompaiono decine di immigrati che cercano di superare la frontiera. Ce ne sarà di lavoro per il protagonista, Montecchi, che è docente di neuroscienze forensi all’università di Verona e membro del CICAP, l’ente che controlla le affermazioni sulle pseudoscienze e sul paranormale. Paoli presenterà il suo ultimo romanzo, il settimo, questa sera alle 21.15 a Giunti Al Punto in corso Mazzoni, in dialogo con la giornalista de La Nazione, Olga Mugnaini.