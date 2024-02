Palazzetto inagibile dopo l’alluvione: "La riapertura solo a metà marzo"

Palazzetto dello sport ancora inagibile a causa dell’alluvione del 2 novembre. Si è svolto ieri mattina in municipio l’incontro tra il sindaco Simone Calamai, l’assessore allo sport, Valentina Vespi, la consigliera comunale Simona Asper e la asd Montemurlo basket, rappresentata dal presidente Alessio Saltini e da altri dirigenti. Un’occasione, non solo per rinnovare l’attenzione e la collaborazione tra l’amministrazione comunale e la società sportiva, ma anche per fare un punto sullo stato dei lavori al palazzetto dello sport di via del Pantano a Oste, dove fino al 2 novembre scorso, giorno dell’alluvione, la squadra era solita allenarsi e disputare le partite di campionato. In palestra l’acqua aveva raggiunto i 60 centimetri di altezza ed aveva completamente distrutto il pavimento da gioco in parquet. Il Comune di Montemurlo ha subito dato il via ai lavori di somma urgenza per il ripristino della piena funzionalità della palestra per un valore complessivo di 203.740 euro, ma i muri e i pavimenti, impregnati d’acqua, in queste settimane non hanno consentito all’amministrazione comunale di poter procedere con il montaggio del pavimento in legno che da solo ha un valore di 85 mila euro.

"Con la società Montemurlo basket abbiamo avuto modo di fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori - spiega il sindaco Calamai -. In questo momento pare che l’umidità si sia ridotta e quindi a breve sarà possibile provvedere alla posa del pavimento in legno, lavori che saranno contestuali allo svolgimento degli interventi di ristrutturazione in corso negli spogliatoi. Una volta che la posa del parquet sarà avviata, entro un mese circa la palestra potrà essere riaperta". Il Montemurlo basket è tra le società sportive che più sofferto per le conseguenze dell’alluvione con i ragazzi costretti a spostarsi da una palestra all’altra per poter svolgere gli allenamenti. La Montemurlo Basket conta circa 150 tesserati e nove squadre che affrontano i rispettivi campionati agonistici.

"Non appena i lavori saranno terminati, ho spiegato alla Montemurlo basket, che vogliamo organizzare una grande inaugurazione con tutti i ragazzi all’insegna del gioco del basket - aggiunge Calamai -. La palestra è la casa sportiva di questi giovanii atleti ed è interesse del Comune che tutto torni alla normalità quanto prima".Il palazzetto di Oste misura circa mille metri quadrati ed è a servizio della scuola primaria ’Anna Frank’ con circa 200 alunni suddivisi in dieci classi e del liceo artistico Umberto Brunelleschi.