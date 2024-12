Oste finalmente avrà un centro . Domani la posa della prima pietra

Parte il grande progetto di rigenerazione urbana della ex Fabbrica Rossa nel centro della frazione di Oste. Domani alle 12 il sindaco Calamai poserà la prima pietra, gesto simbolico che dà il via alla realizzazione dell’opera. Un momento importante al quale sono invitati a partecipare i cittadini e la stampa.

L’appuntamento è in piazza Amendola sul lato di via Oste, dove fino a un anno fa sorgeva il grande immobile industriale della Fabbrica Rossa, risalente all’inizio degli anni Settanta e dal 2006 non più operativo; l’area interessata dalla riqualificazione è quella compresa tra via Oste, via Lavagnini e via Garigliano.

Con l’avvio dei lavori per il nuovo centro di Oste, arrivano a dama tutti gli interventi Pnrr del Comune di Montemurlo, che hanno un valore complessivo pari a 15 milioni di euro. Solo la Fabbrica Rossa ha un quadro economico pari a 7 milioni e 300 mila euro, nei quali sono compresi i 5 milioni di euro del finanziamento Pnrr, i 500 mila euro del Fondo opere indifferibili (a cui ha fatto ricorso il Comune per affrontare il rincaro inflattivo per i maggiori costi dei materiali) e 1, 8 milioni di euro di risorse comunali.

Il progetto della ex Fabbrica Rossa è destinato a cambiare radicalmente il volto del centro di Oste e cambiarne la percezione. L’obiettivo è quello di creare un polo aggregativo e di socializzazione, ma anche quello di offrire nuovi servizi di prossimità ai cittadini, ad esempio, attraverso il trasferimento qui di alcuni uffici comunali. Una nuova centralità, dunque, per la frazione di Oste che vedrà la realizzazione di un grande teatro-auditorium di 6mila metri con una capienza di trecento posti. La maggior parte della trasformazione della ex Fabbrica Rossa ha un carattere pubblico. Oltre al teatro, sono previsti una nuova piazza e un’area a verde, spazi che saranno connessi con piazza Amendola, creando nuove aree per la socializzazione e l’aggregazione, tema molto sentito tra gli ostigiani.

Circa il 25-30% dell’intero intervento (3500 metri quadrati) saranno trasformati, invece, dal privato in residenze e negozi. "Come avevo annunciato il 2024 è l’anno durante della partenza di tutti gli interventi Pnrr- commenta il sindaco Simone Calamai -. La rigenerazione urbana del centro di Oste è il progetto più significativo del pacchetto Pnrr ed è davvero una grande gioia poter dare finalmente avvio a questa opera. Dopo la riqualificazione del centro di Montemurlo, il Comune scommette e investe su Oste e sul suo rilancio sociale".