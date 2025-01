Opere a Vernio, il piano triennale. Investimenti per 8 milioni di euro. Sarà presentato in tutte le frazioni

Sono stati approvati nell’ultima seduta del 2024 dal Consiglio comunale di Vernio il bilancio triennale 2025-2027 con il programma delle opere pubbliche. "Mettiamo in campo un impegno forte, con 8 milioni di euro di investimenti che guardano al futuro e alla sostenibilità, sia economica che ambientale, e che crediamo possano migliorare la qualità della vita per tutti", spiega la sindaca Maria Lucarini. Previsto un calendario di incontri per presentare gli interventi in tutte le frazioni.

"Abbiamo una serie di opere da completare, come la sistemazione del lago Fiorenzo di Montepiano, c’è tanto da fare per la messa in sicurezza della viabilità e per il rischio idrogeologico – aggiunge l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Storai – E poi ci sono progetti nuovi, come la scuola di Montepiano, che aspettano di partire e in generale una grande attenzione all’edilizia scolastica, che per noi è una priorità. Molto importante l’accordo quadro per la manutenzione del verde stradale e delle aree a verde, un impegno da 300 mila euro spalmati in 3 anni che il Comune di Vernio finanzia con fondi propri".

Ecco dunque i principali impegni del triennio. Anzitutto il lago Fiorenzo, i cui lavori di ripristino sono vicini al completamento. "Siamo fiduciosi che per l’estate 2025 Montepiano possa riavere il suo lago, ormai siamo alle ultime battute, con qualche settimana ancora di lavoro, meteo permettendo. Poi dovremo solo riempire d’acqua l’invaso" annuncia Storai.

Il 2025 sarà un anno cruciale per l’edilizia scolastica. È stato appena inaugurato il primo lotto della ristrutturazione e messa in sicurezza antisismica della scuola media Alighieri. "Già adesso i ragazzi hanno spazi adeguati e sicuri – dice Storai - ma l’obiettivo è completare il secondo lotto con altre aule.

Nel piano c’è anche realizzazione della nuova scuola primaria a Montepiano, fondamentale per rispondere alle esigenze del territorio. Il progetto esecutivo è pronto e il finanziamento di 2,1 milioni di euro della Regione già assegnato". In programma pure l’efficientamento energetico del polo 0-6 anni di Sant’Ippolito. Le Aree interne intervengono, con 650mila euro, anche sulla viabilità. I fondi sono destinati a interventi di messa in sicurezza dei versanti montani su strade comunali per la riduzione del rischio di dissesto idrogeologico a seguito di frana.