Open day di Allergologia. Una giornata di controlli

Il mese di maggio è dedicato all’esofagite eosinofila. L’ospedale apre le porte per un open day dedicato alla cura di questa malattia infiammatoria cronica dell’esofago, causata da una reazione immunitaria a un allergene. Le strutture di Allergologia e Immunologia (Prato-Pistoia) diretta dal dottor Alessandro Farsi, insieme Eseo, l’Associazione di famiglie contro l’esofagite eosinofila e le patologie gastrointestinali eosinofile, ha ritenuto opportuno accendere i riflettori sulla malattia organizzando per il 21 maggio dalle 14 alle 19, un pomeriggio di libero accesso per tutti i pazienti affetti da esofagite eosinofila che ritenessero opportuno o desiderassero effettuare una prima valutazione o una rivalutazione immuno-allergologica della loro patologia. L’open day si svolgerà negli ambulatori di allergologia nell’ex Ospedale Misericordia e Dolce e le prenotazioni per gli appuntamenti saranno aperte dal 6 maggio telefonando dalle 12 alle 14, dal lunedì al venerdì, allo 0574/807340, oppure inviando una mail a [email protected], la dottoressa che coordina le attività riguardanti le esofagiti eosinofile.

La gironata è stata organizzata per poter fare confluire agli ambulatori quei pazienti che, anche se già diagnosticati come affetti da EoE, non hanno ancora ricevuto l’inquadramento allergologico o vorrebbero avere informazioni circa l’importanza della valutazione immunoallergologica della loro patologia anche alla luce delle nuove prospettive terapeutiche.

"L’esofagite eosinofila è una patologia infiammatoria cronica che colpisce l’esofago, può manifestarsi in tutte le fasce di età, soprattutto nei bambini e nei giovani adulti, con una predominanza nel genere maschile - spiega il direttore Alessandro Farsi -. Spesso i pazienti presentano anche altre malattie allergiche come la rinite, l’asma bronchiale, la poliposi nasale, l’allergia alimentare e la dermatite atopica. La malattia è spesso sotto-diagnosticata o diagnosticata tardivamente e questo, può portare nel tempo, se non correttamente trattata, allo sviluppo di tessuto fibrotico a livello dell’esofago con la formazione di restringimenti del calibro dell’organo e notevole peggioramento della qualità della vita con episodi di ’bolo impattato’ che necessitano di disostruzione endoscopica in regime di emergenza".