Onirica: le opere di Mario Marasà in saletta Valentini

Sarà inaugurata sabato alle 17.30 in Saletta Valentini (via Ricasoli) "Onirica", la mostra personale di Mario Marasà, artista di origini siciliane e oggi insegnante a Prato. L’esposizione è a cura dell’associazione Arcantarte. "L’artista, attraverso le opere esposte, traccia un percorso che è fatto di mutamento, di trasformazioni, di cambiamenti sempre in evoluzione, che coincidono con l’evolversi dell’animo umano; vuole raccontarsi e raccontare l’uomo e la sua natura umana tesa alla trascendentalità", spiegano gli organizzatori.

Per il vernissage è prevista una inedita presentazione: alcune liriche della poetessa Francesca Nicosia saranno declamate dalla stessa e intercalate dal suono del violino di Alice Laudicina e Federico Guido Ricci. Il progetto grafico è stato realizzato da Valentina Hu, della classe V Cgr dell’Istituto Marconi. La mostra resterà aperta fino al 21 aprile, con possibilità di visite guidate e momenti di incontro-dialogo con l’artista. Gli orari di apertura sono il venerdìm dalle 16 alle 19, il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Informazioni: [email protected]).