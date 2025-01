"Oltre il visibile", inaugurata la mostra alla Bottega della salute di Usella

Prato, 8 gennaio 2024 - Grande partecipazione all’inaugurazione della mostra "Oltre il visibile" che vede protagonisti sette giovani artiste e artisti di Cantagallo che amano la Val di Bisenzio. Con questa iniziativa, promossa dal Comune di Cantagallo, l'arte arriva per la prima volta nei luoghi del sociale: alla Bottega della Salute di Usella dove le opere restano visibili fino alla fine di marzo, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Con il sindaco Guglielmo Bongiorno e il vicesindaco Giulio Bellini in tanti hanno voluto essere presenti all’apertura dell’esposizione. Da vedere, leggere e ascoltare ci sono le opere originalissime di Manuele Chilleri, Alex Messeri, Alessandro Grazzini, Caterina Artioli Tavani, Sara Bassi, Tosca Paoletti, Anita Giraldi Cipriani. “Questa iniziativa è una sfida positiva che è riuscita a portare l’arte di un gruppo di giovanissimi artisti, ragazze e ragazzi, in uno dei luoghi del sociale frequentati ogni giorno dai cittadini - hanno messo in evidenza Bongiorno e Bellini - In questo modo viene valorizzata la speciale creatività di questi giovani e viene caratterizzato da una nuova accoglienza uno spazio destinato al servizio della comunità”. L'iniziativa vede la collaborazione della Società della Salute.

“Il progetto l’Arte nei luoghi del sociale è la prova che ci sono giovani desiderosi di mettere a disposizione i loro talenti per fare dell'arte uno strumento a servizio del bene comune e della bellezza - sottolinea l’assessore alle Politiche giovanili, Jacopo Payar - Questa iniziativa è testimonianza concreta di come le nostre realtà dispongano di grandi risorse umane e creative, pronte a offrire il loro contributo. Ragazze e ragazzi entusiasti di partecipare e cooperare per un fine comune, in questo caso insieme agli assessorati alle Politiche giovanili e alla Cultura. Li ringraziamo per il loro impegno".