Oltre 3400 i contributi . Record di firme al Pd

Il Partito Democratico di Prato è al primo posto in Toscana nella scelta del “2 per 1000“ nella dichiarazione dei redditi. Ha registrato, infatti, un significativo incremento nelle preferenze del 2 x 1000: ben 3.443 cittadine e cittadini pratesi hanno scelto di destinare al Pd questa quota della propria IRPEF, con un aumento del 27,47% rispetto all’anno precedente.

Un risultato che colloca la Federazione pratese al primo posto per crescita in Toscana "in perfetta sintonia con la netta affermazione del partito nelle elezioni comunali ed europee dello scorso anno".

"Gli ottimi risultati sul 2 x 1000 sono la conferma che a Prato il Pd piace e sta crescendo - commenta Marco Biagioni, segretario provinciale del partito - e desidero ringraziare tutte le cittadine e i cittadini che hanno scelto di destinare il loro due per mille al Partito Democratico, un fatto non scontato che potrà permetterci di potenziare l’attività politica nei prossimi mesi. In particolare tutte queste risorse saranno destinate ai territori e saranno impiegate per le sedi dei circoli del PD. Intendiamo infatti potenziare e sviluppare la nostra presenza in città e in provincia".

Il 2 x 1000 rappresenta la principale forma di finanziamento pubblico ai partiti, introdotta dal governo Letta con il decreto 149/2013 in sostituzione dei rimborsi elettorali. Attraverso questo strumento, i cittadini possono destinare il 2 per mille della propria dichiarazione Irpef a un partito politico, senza costi aggiuntivi per il contribuente.

"Siamo molto soddisfatti - aggiunge Marco Martini, tesoriere del Pd Prato e consigliere regionale - perché dopo la cancellazione dei rimborsi elettorali il 2 x 1000 rappresenta una forma di finanziamento pubblico essenziale. Certo, il Partito Democratico di Prato fa già molto con il tesseramento, le iniziative di autofinanziamento e il contributo di tutte le elette e gli eletti, ma si tratta comunque di uno strumento importante per fare attività politica. Questo dato, in forte crescita, sottolinea quanto il Pd stia lavorando con impegno e determinazione in tutti i territori".

E sempre in tema di contributi il Pd organizza per il 12 marzo al circolo “I Risorti” La Querce una cena all’insegna della solidarietà. Alle 20 tutti a tavola per una serata di raccolta fondi organizzata dal Pd pratese a sostegno delle vittime dello stabilimento Eni di Calenzano.

Il menù della serata prevede crostini misti, penne al ragù, arista con piselli, dolce della casa, acqua e vino inclusi. Il costo della cena è di 25 euro a persona.

Per informazioni e prenotazioni:0574 32141 – 347 882 5141.