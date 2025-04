Old Rugby: Solidarietà per Ettore Biancalani, raccolti fondi per l'intervento

Nei giorni scorsi, Sorci Verdi ed Arf si sono sfidati in città in un incontro del campionato Old Rugby. Ma per una volta, il risultato (2-1 per i pratesi) è passato in secondo piano: entrambe le formazioni hanno raccolto fondi da donare al giovane Ettore Biancalani, per potergli permettere di coprire i costi dell’intervento che potrebbe consentirgli di stare meglio. Coniugando così sport e solidarietà, nel mandare un messaggio simbolico davanti ai familiari del ragazzo in un’iniziativa alla quale ha preso parte anche la "squadra speciale" degli Invictus.

Nella comunità rugbistica pratese, il suo nome è conosciuto: Ettore è cresciuto nei Cavalieri Union e fino a non molto tempo fa era uno dei giocatori delle giovanili. Da ormai qualche mese c’è un’altra meta che sta cercando di realizzare: raccogliere la cifra necessaria per potersi operare e sognare di poter tornare a camminare. Già, perché per il ventunenne ex-atleta (che non ha comunque abbandonato l’idea di fare sport e fra i sogni punta alle Paralimpiadi del 2028) è rimasto paralizzato alle gambe in seguito a un’incidente in una gara di campionato italiano di motocross. E ha lanciato una campagna di crowdfunding sulla piattaforma online GoFundMe.

"Nella caduta ho subito una frattura a cinque vertebre che mi ha provocato una lesione al midollo – ha scritto - questo comporta una paralisi completa dal petto in giù che non mi permette né di muovere né di sentire nulla. Da lí è iniziato un percorso all unità spinale di Firenze di quattro mesi che mi ha permesso di riavere la mia indipendenza in questa situazione".

L’obiettivo è togliere la cicatrice che si è formata nel punto del midollo lesionato e inserire le staminali per ottenere dei miglioramenti funzionali "che potrebbero elevare di molto la qualità della vita" di Ettore. C’è un "però": l’operazione, che verrà eseguito in una clinica di San Marino ha un costo notevole. Da una prima stima si parla di circa 60mila euro complessivi. Al momento, la cifra raccolta tramite numerose donazioni si aggira sui 23mila euro. Ma chissà che nei prossimi giorni altri non possano rispondere "presente".

Giovanni Fiorentino