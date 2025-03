Oggi Wu Ming, domani tocca ai ragazzini

Stasera alle 21 in Lazzerini per il ciclo Incontri con autori ci sarà lo scrittore Wu Ming 1 membro del celebre collettivo, autore del romanzo Gli uomini pesce (Einaudi). In dialogo con lui la scrittrice Simona Baldanzi, con letture dell’attore Marco Manfredi. Il romanzo racconta una storia di cento anni, partendo dall’estate 2022, quando la morte di Ilario Nevi, partigiano, artista e intellettuale ferrarese, scoperchia un segreto mantenuto per quasi un secolo, attraverso le tragedie del Novecento e gli sconvolgimenti del nuovo millennio. Dalla guerra di liberazione nel Delta alle lotte per i diritti e per l’ambiente, il libro è un omaggio al Grande Fiume e alle sue terre. Per usare le parole di Wu Ming 1, stiamo assistendo alla lotta dei fiumi per vivere, "contro un malterritorio che li costringe e li offende". Gli uomini pesce racconta l’epopea di queste terre e di questo fiume, che hanno visto gli scempi della guerra e della cementificazione, attraverso le storie di personaggi indimenticabili, alcuni inventati, altri no. L’incontro è in collaborazione con Anpi. Domani alle 17 ci sarà invece l’incontro del gruppo di lettura per ragazzi dagli 11 ai 14 anni che era stato annullato venerdì scorso per l’allerta meteo. Protagonista sarà il libro dal titolo Le parole giuste di Silvia Vecchini pubblicato da Giunti, su cui tutti i partecipanti potranno confrontarsi. Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso libero.