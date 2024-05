Oggi Salvini, domani Schlein: ecco le visite

Penultimo weekend di campagna elettorale. Doppio appuntamento della Lega oggi: alle 13, all’Hop ‘n Drop di via Terracini, ci sarà il ministro Matteo Salvini che presenterà il suo ultimo libro "Controvento - L’Italia che non si arrende", per poi pranzare con militanti e sostenitori, e naturalmente i candidati del Carroccio; nel pomeriggio, alle 17 all’Hotel President, il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli incontrerà le associazioni. Domani invece sarà la giornata del Pd, con la visita della segretaria nazionale Elly Schlein, che chiuderà a Prato il suo tour in Toscana, dopo le tappe di Siena, Follonica, Piombino, Campiglia ed Empoli. Il suo arrivo è atteso in serata ai giardini di via Carlo Marx, l’appuntamento è a partire dalle 19 dove ci sarà un piccolo punto ristoro e l’inizio degli interventi è previsto alle 20.30, con la presenza del segretario provinciale Marco Biagioni, del sindaco uscente Matteo Biffoni, del deputato Marco Furfaro e della candidata sindaca Ilaria Bugetti. Sempre domani, ma alle 17, Bugetti e Biffoni saranno al circolo di Coiano per incontrare la comunità pakistana di Prato e il candidato al consiglio comunale Umar Iqbal.

Lunedì è invece in programma un nuovo confronto tra tutti i candidati sindaci, organizzato da Tv Prato al Garibaldi Milleventi, a partire dalle 21, e condottl direttore dell’emittente Giancarlo Gisonni e dalla giornalista Lucrezia Sandri. Il format sarà poi trasmesso il giorno dopo, martedì 28 maggio, alle 21 sul canale 75 e in streaming su tvprato.it. A confrontarsi saranno Paola Battaglieri (Alternativa beni comuni), Ilaria Bugetti (centrosinistra), Mirko Castellani (Pci), Gianni Cenni (centrodestra) Mario Daneri (Prato Merita) e Jonathan Targetti (lista civica Targettopoli): sei domande, un minuto e mezzo a testa per la risposta, con diritto di replica da un minuto; a conclusione, un appello al voto da 30 secondi per ognuno dei cannditati.