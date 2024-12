Oggi Pecci Books. E il romanzo di Guanci

Da ricordare oggi due presentazioni di libri. Con Pecci Books alle 18.30 Valeria Parrella (foto) e Massimo Osanna presenteranno Classici sovversivi. Mito e tragedia per la vita quotidiana (Rizzoli, ottobre 2024) in dialogo con il direttore del centro Stefano Collicelli Cagol. "Antigone, Eros, Narciso, Euridice e Orfeo, Tiresia, Apollo e Re Mida, le Troiane: Io credo che i classici siano sovversivi perché sono ancora tra noi, cioè la loro sovversione è essere ancora così presenti – spiega Osanna, direttore generale dei Musei italiani del Ministero della Cultura –. Ci costringono a una chiamata che è fisica, reale, attiva. I classici, se sono tali, non tramontano mai. Semplicemente, stanno da qualche parte, e noi dobbiamo cercarli". Valeria Parrella nel libro ricostruisce così i nostri rapporti con l’amore e con la morte, con il femminile e con la guerra, con il lutto e la violenza. Alle 17.30 in Roncioniana sarà presentato il libro di Giuseppe Guanci Il segreto della cartiera, un romanzo storico ambientato in Val di Bisenzio. Protagonista è Clemente Ricci, un ex contrabbandiere che che si trasferisce in Toscana nel 1729 e decide di costruire una nuova, magnifica cartiera alla Briglia in Val di Bisenzio. Una cartiera a cui è legato un favoloso tesoro la cui ricerca, tra intrighi, omicidi e colpi di scena, durerà tre secoli.