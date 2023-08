Oggi la messa in ricordo di Francesco Datini L’anniversario della morte, avvenuta nel 1410 Ogni anno, il 16 agosto, Prato celebra la memoria di Francesco Datini, mercante senza eredi che ha lasciato alla città un patrimonio di oltre 100.000 fiorini d'oro. Oggi, alle 10.30, si svolgerà la Messa solenne in sua memoria, seguita dalla deposizione della corona sotto la statua in piazza del Comune.