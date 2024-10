Occhio alle trappole sui contratti di energia e gas. All’ex Meucci l’incontro aperto a tutti per capire

Attenzione alle trappole dei contratti energentici. Si potrebbe riassumere così il contentuto dell’appuntamento previsto oggi, alle 15, a Vernio allo spazio Polivalente ex Meucci in via della Posta Vecchia con l’evento organizzato nell’ambito del Progetto Webapps di Regione Toscana, in sinergia fra Ancos e Confartigianato Imprese Prato.

Si parlerà di come muoversi nel complesso mondo dei contratti energetici, evitando di cadere nelle molteplici trappole che i vari venditori stanno proponendo nel mercato. Si forniranno inoltre piccoli consigli su come gestire al meglio i propri impianti domestici.

L’evento vedrà la partecipazione del Consorzio Multienergia attraverso la direttrice Sara Rastelli e dell’ufficio categorie di Confartigianato Imprese Prato attraverso il funzionario referente dell’Area Casa, Stefano Chini. La partecipazione è libera e sarà un momento di riflessione sui temi energetici in quella che è la settimana dedicata a questo tema in tutto il territorio nazionale da Confartigianato Imprese, con eventi e iniziative utili a diffondere una cultura d’impresa rispettosa dell’ecosistema e delle persone.

Le trappole si possono presentare anche ai clienti privati. Per esempio, può capitare di ricevere telefonate o visite di fornitori di luce e gas che spingono a sottoscrivere dei contratti in modo fraudolento e non consensuale. In questo tipo di approcci vengono utilizzate delle pratiche commerciali scorrette per ingannare i clienti, come sconti inesistenti e informazioni distorte o diffamatorie sull’attuale fornitore di energia.

Come fare per riconoscere una pratica commerciale scorretta?

Generalmente le tecniche utilizzate per raggirare i clienti e indurli a sottoscrivere contratti indesiderati utilizzano delle modalità ricorrenti come la riichiesta di dati sensibili, offerte allettanti, il cambio obbligatorio di fornitore o il risparmio sui costi fissi. L’incontro a Vernio servirà a fare chiarezza.