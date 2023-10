Oblio oncologico, legge di dignità e civiltà

"L’oblio oncologico è una legge di dignità e di civiltà. Questa è una delle conquiste ottenute dal centrodestra in questo primo anno di governo ed è segno dell’attenzione alle persone più fragili, come quelle colpite dal tumore": così l’onorevole Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia, in vista del convegno in programma sabato sull’oblio oncologico organizzato da Forza Italia Prato e Azzurro Donna, che sarà "l’occasione per fare il punto sulla legge, sulla sua applicazione, sugli sviluppi, coinvolgendo anche le associazione del terzo settore, perché è proprio sui territorio che questa legge deve trovare applicazione". Al convegno in programma sabato alle 10 all’Art Hotel, intervengono Patrizia Marrocco, parlamentare e promotrice della pdl, Erica Mazzetti, in qualità di coordinatore provinciale di FI Prato, il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Marco Stella, coordinatore regionale, Rita Pieri e Marianna Baldi, rispettivamente coordinatore regionale e provinciale di Azzurro Donna. Ci sarà, inoltre, Lorena Paganelli, direttore della Società della Salute Area Pratese.

"Si tratta di un appuntamento importante per parlare di un tema che è al centro del dibattito e che come Forza Italia difendiamo - interviene Rita Pieri -. sabato sarà l’occasione per approfonditore la legge sull’oblio oncologico anche grazie alla presenza della direttrice della Società della Salute. Un legge che difende la dignità della persona e che tutale i diritti di ognuno di noi".