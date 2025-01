Nuovi giardini in via Turchia

La commissione Urbanistica in congiunta con la commissione Lavori Pubblici ha svolto un sopralluogo ai giardini e il playground di via Turchia per monitorare l’avanzamento dei lavori del progetto che unisce rigenerazione urbana e inclusione sociale, facendolo attraverso l’attività collettiva e la condivisione. "L’obiettivo è creare uno spazio che non sia solo bello e funzionale, ma che diventi un luogo di incontro e integrazione", dichiara Bellandi.

Il progetto prevede l’integrazione di aree verdi esistenti con attrezzature di gioco per i più piccoli, con attenzione al tema della disabilità. Questo progetto si inserisce nel più ampio piano di rigenerazione urbana del Comune di Prato per l’area di San Giusto, che punta a migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso la riqualificazione di aree urbane in disuso.